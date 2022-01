Padovan: «Il Milan è consapevole della propria forza»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Giancarlo Padovan intervenuto negli studi di Sky Sport ha dato la sua opinione sul Milan e la lotta scudetto. Le parole:

LOTTA SCUDETTO – «Il Milan non molla, il Milan è lì, è cnsapevole della sua forza, sa che fino all’ultimo sarà l’antagonista dell’Inter, che oggi come oggi è favorita però il Milan punta molto sugli scontri diretti e sa che potrebbe essere favorevole perchè l’Inter ha delle partite complicate»

ACQUISTI – «Bailly è un giocatore fatto, esperienza notevole. Per quanto riguarda i giovani ci andrei piano, faccio l’esempio della parabola di Lovato. Non so se colpa di noi che diciamo apettiamo o colpa dell’ambiente che li condiziona, o anche la forma fisica. Ma è da tanto che non produciamo difesori centrali di alto livello»