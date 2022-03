Padovan si sbilancia: «Secondo me il Milan prenderà Belotti»

Giancarlo Padovan, presente negli studi di Sky Sport ha detto la sua sul mercato del Milan e il possibile acquisto di Belotti

«Il Milan sta riflettendo e secondo me anche provando su Belotti. Secondo me prenderà un attaccante italiano, e Belotti non sta rinnovando con il Torino, anzi ha anche rotto in maniera educata con il Torino e non va a giocare a Toronto o in campionati più remunerativi, che vuole una sfida importante, che vuole vincere qualcosa e secondo me per questo l’attaccante per il Milan può essere lui»