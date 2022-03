Padovan: «Il Milan è più squadra di tutti, sugli insulti a Maignan...»

Giancarlo Padovan, presente negli studi di Sky Sport ha detto la sua sulla vittoria del Milan e l’episodio degli insulti a Maignan

«Giocando bene è più facile fare i tre punti, il Milan ha giocato bene e ha giocato da squadra, da gruppo, non è Ibrahimovic, Giroud dipendente, non è dipendente da nessuno, è un collettivo. Buono, molto buono che ha qualche difetto, per esempio vince tutte le partite per 1-0, basta per arrivare a vincere lo scudetto, però fino all’ultimo può essere ripreso, ieri per esempio c’è stata la traversa di Pavoletti che sarebbe stata una beffa però poteva lasciare due punti, il Milan ha bisogno di migliorarsi con qualche gol in più, ma complessivamente è La squadra, la più squadra di tutti anche del Napoli»

«Ogni tanto mettiamo delle bandierine rosse sull’italia calcistica e l’ultima volta l’abbiamo messa su Verona ora dobbiamo metterla su Cagliari proprio perchè questa non è la prima volta è gia a terza, quarta volta che con giocatori di colore parte della Curva, urla, offende, scaglia oggetti in campo»