Giancarlo Padovan, intervenuto in collegamento negli studi Sky Sport, ha detto la sua sulla gestione dei rinnovi in casa Milan e sull’attacco rossonero, con Belotti possibile candidato:

«Non può permettersi di arrivare a questa situazione con Leao e Bennacer, perchè poi comincerebbe a perderne troppi, ma è giusto il principio di non essere sotto schiaffo di nessuno. Se devi cedere a tutto non fai più il club non fai più la parte del dirigente. Non hai potuto trattenere Kessiè, va bene, ma adesso bisogna chiudere con Leao perchè è il presente e futuro del Milan, lo stesso vale per Bennacer che ormai è diventato titolare».

ATTACCANTI – «Non credo che Origi sia la panacea del mare d’attacco anche se il milan ha segnato, non è una squadra asfittica davanti. Però penso che il Milan possa puntare un giocatore che adesso è un pò dietro le queinte, i fari si sono un pò spenti su di lui e questo giocatore si chiama Belotti. Un profilo che il Milan segue da anni, un profilo che il Milan vuole rilanciare e Belotti non firmando con il Torino e non accettando offerte di campionati stranieri non altrettanto competitivi sta pensando al Milan»