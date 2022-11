Okafor: « Milan squadra leggendaria. E in futuro… » . Le parole della stella del Salisburgo

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, la stella del Salisburgo Noah Okafor ha parlato verso il match col Milan di mercoledì sera.

MILAN – «Mi piacciono queste sfide. La Champions è speciale, trasmette emozioni differenti e permette di crescere. L’obiettivo era fare bella figura con squadre forti e blasonate. Non abbiamo l’obbligo di vincere. Saremmo contenti se riuscissimo a proseguire il cammino europeo. Meglio se in Champions. Il Milan è una squadra molto forte. Un grande club, storia leggendaria. Sfidare i campioni d’Italia è una bella esperienza. Non vedo l’ora, è una partita importante, in palio c’è molto. Ma arriveremo a Milano senza pressioni».

FUTURO – «Se ho preferenze? No. Che sia Inghilterra, Spagna, Italia o Germania, ogni campionato e ogni club ha un fascino particolare. Quando ci sarà qualcosa di concreto valuteremo».