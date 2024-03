Nuovo stadio Milan, Squeri: «Avviate le procedure per il referendum». Le parole del Sindaco di San Donato sulla costruzione dell’impianto rossonero

Il Sindaco di San Donato Milanese, Francesco Squeri, ha commentato l’avvio delle procedure per il referendum sulla costruzione del nuovo stadio del Milan. Ecco le sue parole:

PAROLE – «Affidiamo ai tecnici il compito di verificare la fattibilità del referendum proposto dal ‘Comitato No Stadio’. Si sta procedendo, nel frattempo, all’individuazione delle candidature da sottoporre al Consiglio comunale per la costituzione del Collegio dei Garanti che, nel caso, si esprimeranno sull’ammissibilità. Attendiamo lo sviluppo dell’iter amministrativo, pronti a prenderne atto e darne seguito come avvenuto per il quesito relativo alle ‘strisce blu’, dichiarato improcedibile ai sensi del Regolamento approvato dalla precedente Amministrazione».