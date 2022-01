Mirabelli a Sky: «Milan? Ci è mancato solo il tempo»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Massimiliano Mirabelli, attuale direttore sportivo del Padova, ha parlato così della sua esperienza al Milan. Le sue parole a Sky:

«Un esperienza fantastica, solo magari il fatto che magari dopo 18 mesi è cambiata la proprietà e questo è un dispiacere perchè avevamo iniziato un progetto di una squadra giovane, la terza squadra in Europa più giovane poi dopo siamo arrivati in Europa che mancava al Milan da tanto tempo. Per arrivare a vincere uno scudetto ci vogliono degli anni. Ci sono giocatori come Donnamrumma, Calhanoglu e Andre Silva che stanno facendo bene anche altrove ed è in parte una soddisfazione, secondo me ci è mancato solo il tempo»