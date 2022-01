Legrottaglie: «Mi piace lo stile del Milan, con la Juve partita della vita»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Nicola Legrottaglie, è intervenuto in un’intervista a TuttoSport soffermandosi sul big match a San Siro tra Milan e Juventus

«A me piace molto lo stile del Milan così come la dirigenza. Credo che il Milan contro la Juventus farà la partita della vita, giocherà in casa quindi un punto glielo darei per questo. Credo che sarà una partita molto equilibrata. La forza di questo Milan è l’identità che ha acquisito in questi due anni. Il problema è che ha perso due giocatori importanti come Kjaer e Tomori, Pioli deve capire come equilibrare la squadra dietro»