La giocatrice del Milan Femminile Linda Tucceri Cimini ha fatto il punto sulle rossonere ai canali ufficiali del club

Linda Tucceri Cimini, giocatrice del Milan Femminile, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di MilanTV. Le sue dichiarazioni sugli obiettivi stagionali:

«Disputare un grande campionato, lotteremo fino alla fine per il secondo posto ed arrivare fino in fondo anche in Coppa Italia.»

