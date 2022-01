Milan Femminile, Tucceri: «Siamo un'ottima squadra, sui nuovi acquisti...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La giocatrice del Milan Femminile Linda Tucceri Cimini ha fatto il punto sulle rossonere ai canali ufficiali del club

Linda Tucceri Cimini, giocatrice del Milan Femminile, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di MilanTV. Le sue dichiarazioni.

STAGIONE – «Ho iniziato con qualche problema fisico, adesso con gli allenamenti e la fisioterapia ho ritrovato il mio 100%, il mio andamento ora va bene.»

JUVENTUS – «Contro una squadra come la loro rimanere in 10 è dura.»

NUOVI ACQUISTI – «Siamo un’ottima squadra, l’arrivo di due nuovi giocatrici (Piemonte e Guagni) ci dà un grande aiuto e lo stanno dimostrando nelle partite che hanno giocato.»

SAMPDORIA – «L’abbiamo incontrata all’andata vincendo 1-0, sarà una gara dura.»

OBIETTIVO – «Disputare un grande campionato, lotteremo fino alla fine per il secondo posto ed arrivare fino in fondo anche in Coppa Italia.»