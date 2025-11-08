Connect with us

Milan Femminile Juventus Women 2-1: Ijeh e Dompig decisive. Rossonere al terzo posto in classifica

Milan Femminile torna alla vittoria: 4-2 contro la Lazio. Doppietta di Van Dooren e gol decisivo di Ijeh

Formazioni ufficiali Milan Femminile Lazio Women: le scelte di Bakker e Grassadonia

MN24 - Infortunati Milan Femminile, la situazione caso per caso: Bakker contro la Lazio in piena emergenza

Milan Femminile, sconfitta amara al Viola Park: subiti due gol nel recupero. Bakker sconsolata: «È Incredibile!»

11 minuti ago

Milan Femminile Juventus Women 2-1: le rossoneri di Bakker volano al terzo posto in classifica grazie a Ijeh e Dompig

La quinta giornata della Serie A Women Athora ha offerto subito grandi emozioni, con la manita della Fiorentina alla Roma e il pareggio in extremis tra Inter e Sassuolo. Il piatto forte del sabato pomeriggio è stato però il big match Milan-Juventus, che si è concluso con una vittoria pesantissima per le rossonere.

Le due squadre sono arrivate alla sfida divise da un solo punto. La Juventus di Massimiliano Canzi vantava un significativo vantaggio statistico (14 risultati utili in 17 confronti diretti, con 11 vittorie), ma il Milan di coach Bakker si è presentato con motivazioni altissime.

Milan Femminile Juventus Women 2-1: emozioni e botta e risposta nel primo tempo

Il Milan ha approcciato la gara con ordine e solidità difensiva, puntando sulla velocità in ripartenza. Dopo un’iniziativa di Ijeh al 17′, il gol rossonero è arrivato al 20’: grande rush sulla fascia di Renzotti che ha crossato per la deviazione vincente di Ijeh sotto porta per l’1-0.

La Juventus ha reagito, sfiorando il pari con Beccari al 32’. Il pareggio è giunto allo scadere della prima frazione: Girelli ha firmato l’1-1 su un assist perfetto di Bonansea.

Dompig firma il sorpasso e il muro finale

Nella ripresa, il Milan ha resistito alla spinta bianconera. Giuliani si è subito rivelata decisiva al 53’, parando una conclusione ravvicinata di Bonansea. Ma le rossonere sono tornate avanti al 65’: dopo un’azione confusa in area, la palla è finita sui piedi di Dompig, che ha esploso un destro potente e preciso per il 2-1.

Nel finale, nonostante l’assalto definitivo delle bianconere, il Milan ha mantenuto ordine e compattezza, gestendo la pressione con maturità. Dopo sei minuti di recupero, il triplice fischio ha sancito la vittoria pesante per la squadra di Bakker, che conferma i segnali di crescita, supera la Juventus e sale al terzo posto in classifica a 9 punti.

