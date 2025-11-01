Milan Femminile torna alla vittoria: 4-2 contro la Lazio. Doppietta di Van Dooren e gol decisivo di Ijeh

Connect with us

Milan Women News

Milan Women

Milan news 24

Published

12 secondi ago

on

By

milan femminile

Milan Femminile, importante vittoria delle ragazze di Bakker che rifilano 4 gol alla Lazio nella sfida giocata alle 15. Il resoconto del match

Il Milan Femminile è tornato al successo dopo due sconfitte consecutive, superando la Lazio per 4-2 nella 4ª giornata della Serie A Femminile. Le rossonere salgono così a quota 6 punti, al terzo posto.

Il primo tempo è scoppiettante, con le rossonere avanti 2-0 grazie alla doppietta di Van Dooren (2′, 18′). La Lazio accorcia con l’ex Piemonte (28′), ma il Milan allunga ancora con Renzotti (41′), autrice anche di due assist.

Nella ripresa, Piemonte trova il 3-2 (54′). Al 68′ la Lazio spreca un rigore generoso con Le Bihan che colpisce il palo. Il gol sbagliato viene punito all’78′: Ijeh chiude il match sul 4-2 grazie a un «assist eccezionale» di Van Dooren, completando una prestazione eccellente.

