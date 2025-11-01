Formazioni ufficiali Milan Femminile Lazio Women: le scelte di Bakker e Grassadonia

Connect with us

Formazioni ufficiali Milan Femminile Lazio Women: di seguito le scelte di Bakker e Grassadonia per la sfida in programma alle 15

Sono state diramate le formazioni ufficiali per la sfida tra Milan Femminile e Lazio, valida per la 4ª giornata della Serie A Women Athora, in programma oggi alle 15:00 al Velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola D`Arda.

Formazioni ufficiali Milan Femminile Lazio Women

Suzanne Bakker schiera il suo Milan con un modulo (4-3-3). Questa la formazione rossonera:

  • Giuliani in porta; difesa con Arrigoni, De Sanders, Piga, Keijzer; centrocampo con Cernoia, Mascarello, Van Dooren; tridente offensivo composto da Renzotti, Ijeh e Kyvag.

Il CT Gianluca Grassadonia risponde con un (3-5-2) per la sua Lazio:

  • Durante tra i pali; linea difensiva a tre con Mancuso, D’Auria, Mesjasz; centrocampo folto con Oliviero, Castiello, Benoit, Goldoni, Ashworth-Clifford; coppia d’attacco formata da Le Bihan e Piemonte.

MILAN (4-3-3): Giuliani; Arrigoni, De Sanders, Piga, Keijzer; Cernoia, Mascarello, Van Dooren; Renzotti, Ijeh, Kyvag.

A disp.: Estevez, Park, Tornaghi, Cesarini, Appiah, Donolato, Dompig.

All.: Suzanne Bakker.

LAZIO (3-5-2): Durante; Mancuso, D’Auria, Mesjasz; Oliviero, Castiello, Benoit, Goldoni, Ashworth-Clifford; Le Bihan, Piemonte.

A disp.: Karresmaa, Baltrip-Reyes, Martin, karczewska, Monnecchi, Cafferata, Visentin.

All.: Gianluca Grassadonia.

