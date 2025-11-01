Connect with us

Milan Women News

MN24 - Infortunati Milan Femminile, la situazione caso per caso: Bakker contro la Lazio in piena emergenza

HANNO DETTO Milan Women

Milan Femminile, sconfitta amara al Viola Park: subiti due gol nel recupero. Bakker sconsolata: «È Incredibile!»

Milan Women News

Milan Femminile in campo oggi: big match contro la Fiorentina per la 3^ giornata di Serie A Women

Calciomercato Milan Women News

Calciomercato Milan Femminile, ufficiale il rinnovo di Stokic: il comunicato e tutti i dettagli

Milan Women News

Genoa Milan Femminile 1-2: le ragazze di Bakker trionfano al fotofinish grazie alla rete di Koivisto

Milan Women

MN24 – Infortunati Milan Femminile, la situazione caso per caso: Bakker contro la Lazio in piena emergenza

Milan news 24

Published

39 secondi ago

on

By

Bakker Milan

Infortunati Milan Femminile, di seguito l’analisi caso per caso della rosa rossonera: Bakker contro la Lazio in piena emergenza

Il Milan Femminile scenderà in campo oggi alle 15 contro la Lazio per la 4ª giornata della Serie A Women. La squadra dovrà fare i conti con una lunga lista di assenze per infortunio, oltre a Koivisto fuori per motivi personali.

La situazione delle infortunate è la seguente:

  • Babb: in riabilitazione dopo l’intervento chirurgico al menisco del ginocchio sinistro.
  • Grimshaw: alle prese con un problema muscolare al bicipite femorale sinistro.
  • Soffia: ferma per un problema muscolare al flessore destro.
  • Sorelli: in riabilitazione per l’intervento a causa di una frattura al perone.
  • Stokic: in fase di riabilitazione dopo un intervento chirurgico alla caviglia.
  • Zanini: in riabilitazione post ricostruzione del crociato sinistro.

Le molteplici assenze costringeranno lo staff tecnico a soluzioni d’emergenza per affrontare la Lazio.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.