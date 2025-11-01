Milan Women
MN24 – Infortunati Milan Femminile, la situazione caso per caso: Bakker contro la Lazio in piena emergenza
Infortunati Milan Femminile, di seguito l’analisi caso per caso della rosa rossonera: Bakker contro la Lazio in piena emergenza
Il Milan Femminile scenderà in campo oggi alle 15 contro la Lazio per la 4ª giornata della Serie A Women. La squadra dovrà fare i conti con una lunga lista di assenze per infortunio, oltre a Koivisto fuori per motivi personali.
La situazione delle infortunate è la seguente:
- Babb: in riabilitazione dopo l’intervento chirurgico al menisco del ginocchio sinistro.
- Grimshaw: alle prese con un problema muscolare al bicipite femorale sinistro.
- Soffia: ferma per un problema muscolare al flessore destro.
- Sorelli: in riabilitazione per l’intervento a causa di una frattura al perone.
- Stokic: in fase di riabilitazione dopo un intervento chirurgico alla caviglia.
- Zanini: in riabilitazione post ricostruzione del crociato sinistro.
Le molteplici assenze costringeranno lo staff tecnico a soluzioni d’emergenza per affrontare la Lazio.