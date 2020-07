Milan femminile: il punto sul mercato in entrata del club rossonero

Milan femminile: il calciomercato rossonero è iniziato non solo in uscita ma anche in entrata, ecco il punto della situazione

Il calciomercato del Milan femminile è iniziato. Se in uscita sono diverse le giocatrici che andranno a sfoltire la rosa, come le già confermate Lady Andrade, Zigic, Heroum e Stine Hovland, il club di Via Aldo Rossi si sarebbe già mosso per dare a Maurizio Ganz una squadra molto competitiva in vista della prossima stagione, con obiettivo qualificazione alla prossima Champions League.

Oltre ai rinnovi di Conc, Jane, Vitale, Mauri e Korenciova, Elisabet Spina, dirgente e responsabile del mercato rossonero, starebbe ultimando i dettagli con alcuni grandi colpi in entrata. Tra questi spiccherebbero i nomi di Dowie per l’attacco, Rask e Grimshaw per il centrocampo, Spinelli e Agard per la difesa, Babb per sostituire la partente Francesca Zanzi.