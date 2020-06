MN24 – Agente Agard: “Il Milan femminile è molto interessato”

In esclusiva abbiamo intervistato l’agente di Laura Agard, parlando del suo possibile approdo al Milan femminile nella prossima stagione

Nonostante le voci su Laura Agard come prossimo colpo del Milan femminile in difesa in vista della prossima stagione 2020/2021, l’agente della giocatrice francese non ha voluto troppo sbottonarsi in merito alla possibile operazione. Ecco le sue parole raccolte in esclusiva dai nostri microfoni di Milannews24.com.

Innanzitutto volevo chiederle come la sua assistita ha vissuto questi momenti delicati legati al coronavirus

«Come tutti gli altri, Laura ha affrontato questa situazione nel miglior modo possibile e come tutti i giocatori professionisti, non vede l’ora di poter ricominciare. Naturalmente, l’incertezza sul suo contratto non ha reso le cose facili, ma siamo lì per proteggere i suoi interessi e penso che si sia fidata delle nostre capacità in modo da non doversi preoccupare del suo futuro».

Agard è una giocatrice di grande esperienza, oltre che di qualità. Alla Fiorentina è stata una dei punti cardine nella formazione di Antonio Cincotta. Ora, però, si è parlato di un non possibile rinnovo, può confermare?

«Si, Laura non rinnoverà con la Fiorentina. Voleva rimanere nel club, ha molto rispetto verso la società viola, ma la proposta fatta non soddisfava le sue aspettative, dato il suo status nella squadra. A queste condizioni non è stato possibile estendere il contratto».

Diverse voci parlano di un possibile approdo al Milan femminile nella prossima stagione. Anche in questo caso può confermare?

«L’AC Milan femminile è il club che ha mostrato più interesse verso la mia assistita, ma ci sono anche altri club italiani e francesi che mi hanno contattato».

Agard è difensore centrale. Il Milan di Ganz ha come riferimento un reparto difensivo a quattro. Qualora fosse il club rossonero la prossima sua squadra e il tecnico decidesse di cambiare modulo, passando al 3-5-2, Laura avrebbe le caratteristiche per poter far bene anche in tale schieramento?

«È troppo presto per parlare di tattiche, Laura non ha ancora deciso il suo club. Quel che è certo è che Agard ha molta esperienza ed è una vera giocatrice, può giocare in qualsiasi top club europeo. Qualunque squadra la assuma, sarà disponibile per l’allenatore e farà quanto possibile per aiutare la squadra a vincere i titoli».