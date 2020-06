Milan femminile: arriva Agard, ipotesi difesa a tre?

Milan femminile: il primo acquisto in vista della prossima stagione sarebbe Laura Agard, difensore centrale della Fiorentina. A questo punto..

La stagione non è ancora finita e forse potrebbe addirittura non riniziare ma intanto i top club italiani, come la Juventus, la Fiorentina e il Milan si starebbero già muovendo per rinforzare la propria rosa in vista della prossima annata.

Il prossimo colpo in casa rossonera potrebbe essere Laura Agard, centrale difensiva in forza alla Fiorentina di Antonio Cincotta. La giocatrice andrebbe a rimpolpare ulteriormente il reparto arretrato. A questo punto Maurizio Ganz potrebbe optare per un cambio di modulo (3-5-2) visto che difficilmente una tra Hovland o Fusetti siederebbe in panchina, contando anche l’impiego di Francesca Vitale, quest’anno utilizzata maggiormente come terzino, al posto dell’infortunata Federica Rizza, quest’ultima ora in fase di recupero totale.

Attenzione, però, anche alla posizione di Monica Mendes, quest’anno mai utilizzata in gare ufficiali. E se venisse sacrificata la portoghese?