Koopmeiners Milan: la Juve si muove con l’agente, l’ostacolo arriva dalla Premier League

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è Koopmeiners. La Juve si muove con l’agente ma c’è l’ostacolo Liverpool

Teun Koopmeiners, accostato anche al calciomercato Milan, è l’obiettivo principale della Juventus come centrocampista per la finestra estiva .

Come riportato da Nicolò Schira i bianconeri hanno già aperto i colloqui con il suo agente e l’intermediario. Anche il Liverpool è interessato al giocatore olandese. Slot, successore di Klopp in panchina, lo ama dai tempi dell’AZ. L’ Atalanta chiede 60 milioni per venderlo.