Samardzic Milan: così si può liberare a zero dall’Udinese, il RETROSCENA di mercato

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è quello di Samardzic. Il centrocampista può liberarsi a zero, il retroscena

Duranta la prossima sessione potrebbe esserci un’importante occasione per il calciomercato Milan legata a Samardzic.

come riportato da Calciomercato.com sul contratto del centrocampista c’è una clausola che libererebbe il serbo a zero in caso di retrocessione dell’Udinese. Una possibilità concreta considerando la classifica della squadra di Cannavaro, appena arrivato sulla panchina bianconera al posto di Cioffi: a cinque giornate dalla fine del campionato l’Udinese è terz’ultima dopo essere stata scavalcata dal Frosinone – con una partita in più – che ha vinto in casa con la Salernitan