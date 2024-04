Milan Monza Primavera LIVE: sintesi, tabellino, risultato e cronaca

Il Milan Primavera ospita il Monza nella 31ª giornata di campionato 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

Il Milan Primavera vuole dimenticare in fretta l’amara sconfitta in finale di Youth League. Rossoneri che affrontano il Monza in campionato per rimanere in zona playoff.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Milan Monza Primavera 0-0 LIVE: sintesi e moviola

Aggiornamenti dalle 13

Migliore in campo Milan

Al termine del match

Milan Monza Primavera 0-0: risultato e tabellino

In attesa delle formazioni ufficiali