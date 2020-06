Milan femminile: «Che beffa, niente Champions causa algoritmo»

Milan femminile: niente Champions per le rossonere, causa l’algoritmo. Una beffa dopo un cammino ricco di soddisfazioni

Il Milan femminile non andrà in Champions League, causa algoritmo e la scelta di fermare il campionato di Serie A femminile. Le rossonere avevano ottenuto un punto importante contro la Fiorentina in terra toscana, avevano battuto in entrambe le gare di andata e ritorno Roma e Inter, pareggiando in casa contro la Juventus di Rita Guarino.

«Una beffa» – scrive il Quotidiano sportivo. Ganz aveva la possibilità di giungere al secondo posto, visto che la sfida contro la Viola rappresentava un traguardo fondamentale per l’accesso in Champions League. Per di più il match sarebbe dovuto svolgersi tra le mura amiche.