Milan Femminile, Francesca Zanzi ai saluti con un post

Francesca Zanzi ha salutato definitivamente il Milan Femminile con un post sul proprio canale Instagram ufficiale: «È arrivato il momento dei saluti, volevo ringraziare tutte le persone che lavorano all’interno di questo Club, le mie compagne con cui ho condiviso quest’esperienza e soprattutto voi tifosi: grazie per l’affetto che mi avete dimostrato in questi due anni. Grazie @acmilan 🖤❤️..

Per me inizia un nuovo capitolo della mia vita»