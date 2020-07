Milan femminile: Selena Babb pronta a vestire la maglia rossonera

Milan femminile: Selena Babb sarebbe ad un passo da vestire la maglia rossonera nella prossima stagione, ecco l’indizio

Selena Babb, portiere dello Sporting Huelva, come riporta Cartellino Rosa, sarebbe pronta a vestire la maglia del Milan femminile nella prossima stagione.

La giocatrice olandese arriverebbe per sostituire la partente Francesca Zanzi. Inoltre, nella giornata di ieri, sarebbe arrivata la conferma tramite Studio Dynamis di personal training, il quale avrebbe tolto ogni dubbio sulla prossima destinazione dell’estremo difensore: «Pronta a volare (102 cm) in Italia. Ultimo allenamento per Selena Babb prima di volare in Italia».