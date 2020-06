Milan femminile: non solo Conc e Jane, anche Claudia Mauri dovrebbe senza alcun dubbio vestire la maglia rossonera nella prossima stagione

Il Milan femminile, in vista della prossima stagione, vorrebbe rinforzare la propria rosa. La società rossonera ha già avviato i contatti sia sul mercato in entrata sia in uscita. L’obiettivo sarebbe quello di tenere la stessa ossatura dello scorso anno e allungare una panchina, che sino agli ultimi 730 giorni parrebbe stata troppo corta rispetto alle rivali Juventus e Fiorentina.

Infatti, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione Milannews24.com, il Diavolo, non solo sarebbe pronto ad ufficializzare i rinnovi importanti di Dominika Conc e Refiloe Jane, ma anche di Claudia Mauri.

L’ex centrocampista della Riozzese non ha trovato molto spazio in questa ultima annata, anche a causa di qualche problema fisico, ma Maurizio Ganz vorrebbe puntare sulle sue doti balistiche, un jolly di lusso per il Milan femminile che verrà.