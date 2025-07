Calciomercato Milan, l’indiscrezione dal Belgio segna la svolta per Jashari! Fumata bianca vicina?

Calciomercato Milan, clamorosa indiscrezione: il Brugge sta chiudendo per Stankovic, individuato come sostituto di Jashari

Il calciomercato Milan estivo si infiamma e le voci si rincorrono, ma una in particolare sta assumendo contorni sempre più definiti e promettenti per i tifosi rossoneri. Secondo quanto riportato da Claudio Raimondi a SportMediaset su Italia Uno, la trattativa che porterebbe il talentuoso centrocampista Ardon Jashari al Milan potrebbe subire una svolta decisiva nelle prossime ore o giorni. Un intreccio che lega a doppio filo il futuro del giovane svizzero a quello di un altro promettente giocatore, Aleksander Stankovic, attualmente in forza all’Inter.

La notizia, che sta rimbalzando tra gli addetti ai lavori e gli appassionati, suggerisce che il Club Brugge, attuale squadra di Jashari, stia intensificando i propri sforzi per assicurarsi le prestazioni di Stankovic. Il centrocampista dell’Inter, figlio d’arte del celebre Dejan Stankovic, è stato infatti individuato dal club belga come il sostituto ideale per colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Jashari. Questa mossa strategica del Club Brugge è fondamentale per sbloccare l’operazione che porterebbe il centrocampista svizzero a Milano.

Le trattative tra Club Brugge e Inter per Stankovic sono già in fase avanzata, con un particolare focus sulla clausola di recompra a favore della società nerazzurra. Un dettaglio non di poco conto che testimonia la volontà dell’Inter di mantenere un’opzione sul futuro di un giocatore considerato di prospettiva. Se l’accordo per Stankovic dovesse concretizzarsi, con l’ok definitivo da parte di tutte le parti coinvolte, si aprirebbero le porte per il trasferimento di Jashari al Milan.

Il Milan, dal canto suo, ha già messo sul piatto un’offerta importante per assicurarsi le prestazioni di Ardon Jashari. Si parla di una proposta complessiva di 37 milioni di euro, suddivisa tra una parte fissa e bonus legati a obiettivi specifici. Una cifra che evidenzia l’interesse concreto dei rossoneri per il giocatore e la volontà di rinforzare la propria mediana con un profilo giovane ma già con una certa esperienza internazionale. Jashari, noto per la sua visione di gioco, le sue capacità di recupero palla e la sua duttilità tattica, rappresenterebbe un innesto di qualità per il centrocampo milanista.

L’ottimismo filtra dagli ambienti vicini al Milan, che sperano di chiudere l’affare il prima possibile per permettere a Jashari di integrarsi con la squadra già durante la fase di preparazione estiva. L’arrivo di Jashari potrebbe anche influenzare le future mosse di mercato del Milan, liberando eventualmente risorse o completando un reparto che il tecnico considera cruciale. I prossimi giorni saranno quindi decisivi per capire se questo intricato incastro di mercato, orchestrato da diverse trattative parallele, porterà alla fumata bianca per l’arrivo di Ardon Jashari a Milanello. I tifosi rossoneri sono con il fiato sospeso, in attesa di un annuncio ufficiale che potrebbe dare il via a una nuova fase per il centrocampo del Milan.