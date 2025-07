Mercato Milan, la novità su Jashari è totalmente inaspettata! Assist di Ausilio? La situazione

Mercato Milan, importante novità su Ardon Jashari: possibile assist di Ausilio tramite la cessione di Stankovic al Brugge

Il mercato rossonero continua a infiammarsi, e la notizia del giorno, riportata con enfasi da Tuttosport questa mattina, riguarda l’incessante pressing del Milan su Ardon Jashari. Il giovane centrocampista svizzero, attualmente in forza al Club Brugge, è da tempo nel mirino dei vertici milanisti, con Igli Tare e Massimiliano Allegri che lo considerano l’elemento mancante per completare il centrocampo del Diavolo. Nonostante le difficoltà finora incontrate, una svolta decisiva potrebbe arrivare da una fonte insospettabile: l’Inter.

Il Club Brugge, finora irremovibile nel voler trattenere il suo talento, sembra essere a un passo dall’acquisire Aleksandar Stankovic, giovane e promettente centrocampista nerazzurro. Stankovic, infatti, è il primo nome sulla lista del club belga per sostituire proprio Jashari. Questa potenziale operazione in entrata per il Club Brugge aprirebbe finalmente le porte alla cessione del centrocampista svizzero al Milan, con un tempismo che non può non far pensare a un assist inaspettato da parte di Ausilio, direttore sportivo dell’Inter.

L’interesse del Milan per Jashari non è certo una novità. Il giocatore, classe 2002, ha dimostrato notevoli qualità e una maturità in campo che lo rendono un profilo ideale per il progetto rossonero. La sua visione di gioco, la capacità di interdizione e l’abilità nel costruire azioni lo rendono un tassello fondamentale per la mediana, un reparto che il Milan intende rinforzare per affrontare al meglio le sfide della prossima stagione, sia in campionato che in Europa. La determinazione di Tare e Allegri nel voler Jashari è un chiaro segnale di quanto il club creda nelle sue potenzialità.

Finora, le trattative con il Club Brugge sono state complicate. I belgi, consapevoli del valore del loro giocatore e della sua importanza all’interno della squadra, hanno alzato un muro, resistendo a ogni tentativo del Milan. Tuttavia, l’avvicinamento a Stankovic da parte del Brugge potrebbe essere la chiave di volta. Una volta che i belgi avranno assicurato il sostituto di Jashari, la loro resistenza alla cessione dovrebbe diminuire drasticamente, permettendo al Milan di affondare il colpo.

Questa dinamica di mercato sottolinea ancora una volta le interconnessioni tra i grandi club e come le strategie di uno possano influenzare le mosse dell’altro. L’Inter, pur indirettamente, potrebbe facilitare un’operazione di mercato per i rivali cittadini, dimostrando come il calciomercato sia un complesso scacchiere in cui ogni mossa ha ripercussioni. Il Milan attende con trepidazione la chiusura dell’affare Stankovic-Brugge, sperando che questo “assist” nerazzurro possa finalmente portare Ardon Jashari a vestire la maglia rossonera. L’obiettivo è chiaro: rafforzare il centrocampo con un innesto di qualità e prospettiva, e Jashari è il nome che continua a brillare nella mente dei dirigenti milanisti.