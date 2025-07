Jashari, problema per il Milan: non solo nella trattativa. Preoccupa una situazione

Jashari Milan, spunta un nuovo problema per il club rossonero! Non solo la trattativa con il Club Brugge

Il mercato del Milan continua a essere un cantiere aperto, con diversi nomi che gravitano attorno al Diavolo. Tra questi, figura quello di Ardon Jashari, il giovane centrocampista svizzero, talento emergente nel panorama calcistico europeo. Attualmente legato al Club Brugge, Jashari sta seguendo un programma di allenamento personalizzato con la sua attuale squadra, un chiaro segnale di come la sua situazione sia in bilico, in attesa di capire se si concretizzerà un suo trasferimento ai rossoneri.

Il motivo di questo percorso individuale risiede principalmente in un ritardo nella condizione fisica del giocatore. Questa circostanza è un fattore non trascurabile per qualsiasi club che intenda acquisirlo, e in particolare per il Milan, che con Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico toscano da poco tornato sulla panchina del club sette volte campione d’Europa, punta a una preparazione atletica impeccabile fin dai primi giorni. Il pragmatismo di Allegri richiede giocatori al top della forma per poter implementare i suoi schemi e la sua filosofia di gioco. Un inizio di stagione compromesso da una condizione fisica non ottimale potrebbe seriamente penalizzare l’impatto di Jashari in una nuova realtà.

Per il Milan, l’eventuale arrivo di Jashari rappresenterebbe un investimento sul futuro e un potenziale rinforzo per il centrocampo. Il club lombardo è alla ricerca di profili giovani ma con ampi margini di crescita, capaci di inserirsi gradualmente e dare il loro contributo. Tuttavia, il ritardo nella condizione del calciatore potrebbe frenare l’operazione o, quantomeno, spingere il Diavolo a valutare con maggiore attenzione i tempi e le modalità di un eventuale inserimento.

La trattativa è quindi subordinata a diverse variabili, non ultima la capacità del giocatore di recuperare la piena forma fisica in tempi brevi. Il Club Brugge sta gestendo la situazione con cautela, fornendo a Jashari il supporto necessario per rimettersi in pari. Nel frattempo, i dirigenti del Milan monitorano la situazione, pronti a intervenire qualora le condizioni fossero favorevoli. Il destino di Ardon Jashari è appeso a un filo, tra la necessità di ritrovare la migliore forma e la possibilità di vestire la prestigiosa maglia del club meneghino.