Calciomercato Milan, quale futuro per Colombo? C’è una squadra di Serie A che lo vuole prelevare subito. Le ultimissime sui rossoneri

Genoa continua a muoversi sul mercato alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo, e uno dei nomi che sta prendendo piede con insistenza è quello di Lorenzo Colombo. L’attaccante, reduce da un’esperienza in prestito all’Empoli e ora rientrato al Milan, rappresenta un obiettivo concreto per il Grifone, che per lui punta alla formula del prestito secco.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la dirigenza rossoblù vede in Colombo un profilo ideale per puntellare l’attacco, soprattutto considerando la partenza di Pinamonti. Il giovane centravanti, classe 2002, ha dimostrato le sue qualità nelle precedenti esperienze in Serie A, e il Genoa vorrebbe garantirgli un’altra stagione da protagonista per favorirne la crescita.

La formula del prestito secco testimonia la volontà del Genoa di non voler gravare eccessivamente sul bilancio, optando per una soluzione che permetterebbe al club di avere a disposizione un attaccante promettente senza oneri di riscatto. La trattativa con il Milan potrebbe svilupparsi nei prossimi giorni, con l’obiettivo di definire un accordo che soddisfi tutte le parti in causa.