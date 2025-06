Calciomercato Milan, Allegri si impunta in prima persona su Saelemaekers: sul suo futuro filtra questo. Le ultimissime sui rossoneri

Il futuro di Alexis Saelemaekers al Milan sembrava segnato da tempo, con un addio quasi scontato dopo il rientro dal prestito alla Roma. Eppure, le ultime indiscrezioni e le dichiarazioni del giocatore stesso stanno ribaltando le carte in tavola: il belga potrebbe sorprendentemente rimanere a Milanello, grazie soprattutto all’apprezzamento del nuovo tecnico Massimiliano Allegri.

Saelemaekers, rientrato dal prestito alla Roma dove ha comunque messo in mostra le sue qualità, ha un contratto con il Milan fino al 2027 e, in una recente conferenza stampa con il Belgio, ha espresso la sua volontà di giocarsi le proprie carte. “Restare al Milan è un’opzione che mi piace, starà a me dimostrare qualcosa al nuovo allenatore. Allegri? Ci parlerò e vedremo. Il ruolo non è un problema, mi basta sentire fiducia e posso adattarmi”, ha dichiarato l’esterno, aprendo concretamente alla possibilità di una permanenza.

E proprio qui entra in gioco la figura di Massimiliano Allegri. L’allenatore livornese, tornato sulla panchina rossonera, avrebbe infatti mostrato un particolare gradimento per le caratteristiche del calciatore belga.