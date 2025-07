Calciomercato Milan, il gesto di Jashari non passa inosservato: nuova riapertura clamorosa ai rossoneri. Le ultimissime notizie

Il desiderio di Ardon Jashari di vestire la maglia del Milan si fa sempre più palese, e ora arrivano segnali concreti a confermare la sua volontà. Secondo quanto riportato da Luca Bianchin, il centrocampista svizzero non ha preso parte alle tradizionali foto di squadra di inizio stagione con i compagni del Bruges. Un’assenza significativa, che molti interpretano come una chiara indicazione della sua ferma intenzione di spingere per il trasferimento in rossonero.

Questa mossa, decisamente inusuale per un giocatore sotto contratto, è un ulteriore elemento a favore del Milan nella trattativa con il club belga. Jashari starebbe in pratica “aiutando” i rossoneri, rendendo esplicito il suo desiderio di cambiamento e mettendo pressione sulla società proprietaria del suo cartellino. Il suo atteggiamento dimostra una forte determinazione a non perdere l’occasione di un salto di qualità in un campionato e in un club di alto profilo come la Serie A e il Milan.

Non solo l’assenza dalle foto: Jashari, in questi giorni cruciali, si è allenato da solo, lontano dal gruppo della prima squadra del Bruges. Questa scelta rafforza ulteriormente l’idea di una rottura, o quantomeno di una distanza, con l’attuale ambiente. Un calciatore che si allena individualmente, mentre il resto della squadra prosegue la preparazione, è un segnale inequivocabile di un’imminente evoluzione sul fronte del mercato.

Il Milan sta monitorando attentamente la situazione e apprezza sicuramente la ferma volontà del giocatore. La trattativa tra i due club, già avviata, potrebbe ora subire un’accelerazione proprio grazie a questi chiari indizi lanciati da Jashari. La sua determinazione potrebbe essere la chiave per sbloccare l’impasse e permettere al giovane talento di realizzare il suo sogno rossonero.