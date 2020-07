Milan Femminile, tre grandi colpi di mercato in arrivo

Il Milan Femminile si sta apprestando ad un periodo di grandi cambiamenti. Tre grandi colpi di mercato in arrivo

Secondo quanto riportato da Cartellino Rosa, il Milan Femminile si sta apprestando ad un periodo di grandi cambiamenti. Proprio oggi Nora Heroum ha dato l’addio alle rossonere con un messaggio via Instagram. Il Milan sarebbe pronto a portare in squadra tre grandi acquisti. Si tratta di Christy Grimshaw, Natasha Dowie e Caroline Risk. Per quanto riguarda le prime due le operazioni sono ormai ai dettagli e mancherebbero soltanto le firme sui contratti. Per la Risk manca ancora l’accordo definitivo, ma i segnali sono incoraggianti.