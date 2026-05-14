Theo Hernandez pensa al ritorno in Serie A: il Milan osserva gli sviluppi? La situazione

Dopo un solo anno all’Al Hilal, il francese Theo Hernandez potrebbe lasciare l’Arabia: i rossoneri restano alla finestra

Dopo appena una stagione in Arabia Saudita, il futuro di Theo Hernandez potrebbe nuovamente intrecciarsi con quello della Serie A. L’ex terzino del Milan, oggi protagonista con la maglia dell’Al Hilal di Simone Inzaghi, starebbe riflettendo seriamente sulla possibilità di tornare nel calcio europeo già nella prossima estate.

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Come riportato da Calciomercato.com, il laterale francese non ha mai nascosto il desiderio di misurarsi ancora ai massimi livelli del calcio continentale, soprattutto dopo un’annata comunque positiva in Saudi Pro League. Theo ha infatti collezionato numeri importanti tra campionato e coppe, confermandosi uno dei migliori interpreti offensivi del ruolo.

Sul suo possibile rientro in Italia pesano però diversi aspetti economici e fiscali. Theo ha atteso il completamento dei tempi necessari legati alla residenza fiscale in Arabia Saudita, situazione che potrebbe ora agevolare un eventuale trasferimento in Europa senza costi eccessivi per il club interessato. Resta comunque fondamentale il nodo ingaggio: i circa 20 milioni netti percepiti all’Al Hilal rappresentano una cifra fuori portata per quasi tutte le società italiane.

Può tornare al Milan? Ecco cosa filtra sul futuro di Theo Hernandez

Secondo Calciomercato.com, il nome di Theo era stato accostato anche alla Juventus negli scorsi mesi, ma al momento non esistono trattative concrete con il club bianconero. Più suggestiva, invece, resta la pista che potrebbe riportarlo al Milan.

I rapporti con parte dell’attuale dirigenza rossonera si erano raffreddati prima della sua partenza, ma gli scenari societari potrebbero cambiare nelle prossime settimane. Le posizioni di diversi dirigenti e membri dello staff tecnico sono infatti sotto osservazione dopo la stagione deludente del Diavolo.

In caso di rivoluzione interna, il ritorno di Theo a Milano potrebbe trasformarsi da semplice suggestione a opportunità concreta. Anche perché il francese è rimasto molto legato alla città, dove vive ancora parte della sua famiglia e dove ha vissuto i migliori anni della propria carriera, diventando il difensore più prolifico nella storia rossonera.

Al momento non risultano contatti ufficiali, ma il futuro di Theo Hernandez potrebbe presto tornare a parlare italiano.