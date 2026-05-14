Maignan Milan, futuro di nuovo in discussione: il Chelsea osserva da vicino

Maignan tra Champions e Allegri: le condizioni del portiere francese per restare in rossonero. E il Chelsea torna alla carica

A distanza di un anno, il futuro di Mike Maignan torna nuovamente al centro delle voci di mercato. Nonostante il recente rinnovo con il Milan fino al 30 giugno 2031, la permanenza del portiere francese in rossonero non appare più così certa. Come riportato da Calciomercato.com, sullo sfondo riemerge ancora una volta il forte interesse del Chelsea.

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La scorsa estate Maignan aveva scelto di continuare la sua avventura a Milano, convinto dal progetto tecnico guidato da Massimiliano Allegri. Oggi, però, il clima attorno al club è cambiato: i risultati altalenanti della squadra e il rischio concreto di restare fuori dalla prossima Champions League stanno alimentando nuove riflessioni nel numero uno francese.

Secondo quanto riferito da Calciomercato.com, ci sarebbero due condizioni fondamentali affinché Maignan decida di restare al Milan: la qualificazione alla prossima Champions e la permanenza di Allegri sulla panchina rossonera. Entrambi gli aspetti vengono considerati decisivi dal portiere, che osserva con attenzione l’evoluzione della situazione.

Quando firmò il rinnovo, Maignan era convinto che il Milan avrebbe continuato a competere stabilmente ai vertici del calcio italiano ed europeo. Oggi, invece, l’assenza dalla massima competizione UEFA potrebbe spingerlo a valutare nuove opportunità per restare protagonista ad altissimo livello.

Un ruolo centrale nelle sue valutazioni lo avrebbe proprio Massimiliano Allegri. Sempre secondo Calciomercato.com, il tecnico livornese avrebbe avuto un peso determinante nel convincere Maignan a restare un anno fa, ribadendogli la sua centralità nel progetto tecnico e confermandogli la fiducia totale anche attraverso la fascia da capitano.

Importante anche il rapporto creatosi con Claudio Filippi, preparatore dei portieri fortemente voluto nello staff tecnico, con cui Maignan avrebbe sviluppato fin da subito un ottimo feeling.

Il Chelsea torna a monitorare Maignan mentre il Milan vive settimane decisive

Nel frattempo, il Chelsea continua a seguire con attenzione gli sviluppi. Il club inglese avrebbe già chiesto informazioni sulla situazione del portiere francese, pronto eventualmente a tornare alla carica nelle prossime settimane.

C’è però un dettaglio che potrebbe frenare i Blues: anche il club londinese rischia di restare fuori dalle competizioni europee nella prossima stagione. Un elemento che potrebbe incidere sulle scelte future di Maignan, da sempre molto attento agli obiettivi sportivi e alla competitività del progetto.