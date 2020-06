Milan Femminile, Grimshaw nel mirino: trattativa avanzata

Milan Femminile su Grimshaw, si sta cercando di costruire una base solida per la prossima stagione

Anche il Milan Femminile sta cercando di costruire una base solida per la prossima stagione. Purtroppo l’interruzione del campionato ha compromesso la qualificazione in Champions League e le conseguenti entrate finanziarie utili per un mercato di primo piano. Nelle ultime ore il Milan sarebbe in trattativa con Christy Grimshaw, forte centrocampista scozzese che andrebbe a rafforzare la linea mediana milanista. La giocatrice classe ’95 è in scadenza di contratto con il Metz e non ha nessuna intenzione di rinnovare. I rossoneri si sono quindi inseriti e potrebbero chiude l’accordo nei prossimi giorni.