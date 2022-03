Milan Femminile, Giuliani: «Non ci sono giustificazioni per la sconfitta»

Intervenuta sul proprio profilo Twitter, il portiere del Milan Femminile, Laura Giuliani, si è scusata per la pesante sconfitta subita contro la Juve. Di seguito il messaggio:

Non ci sono parole per giustificare la prestazione di oggi.

L’unica cosa da fare è prepararsi al meglio per la prossima gara.#MilanJuve #AcMilan #SempreMilan #ForzaMilan #CoppaItalia #CoppaItaliaFemminile #FollowTheRossonere #lg1 pic.twitter.com/MmtHQUrGtR

— Laura Giuliani (@Laura1Giuliani) March 12, 2022