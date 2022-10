Milan, c’è Lapo Nava in panchina: terza convocazione tra i grandi

In panchina nel Milan per il match contro la Dinamo Zagabria c’è anche il portiere della Primavera Lapo Nava

Complice l’influenza di Antonio Mirante, il Milan porta in panchina a Zagabria il giovane portiere della Primavera Lapo Nava. Il classe 2004 convocato in extremis dopo aver giocato la gara di Youth League nel pomeriggio.

Per lui si tratta della terza convocazione in prima squadra, la prima in Champions League. Si era già visto nelle gare di campionato dello scorso anno contro Roma e Venezia.