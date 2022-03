Milan, Adli in arrivo: centrocampista di classe e duttilità

Il Milan della prossima stagione avrà a centrocampo uno Yacine Adli in più. Un vero e proprio jolly che Pioli potrà sfruttare

Yacine Adli è in arrivo al Milan. Mentre i rossoneri corrono nella lotta Scudetto, il centrocampista classe ’00 spinge il Bordeaux verso la salvezza. Le due strade si incontreranno poi nella prossima stagione, quando il francese tornerà alla base.

Come riportato da Tuttosport, il ragazzo è un vero e proprio jolly. In stagione ha ricoperto il ruolo di centrocampista centrale, ala destra, ala sinistra ed anche seconda punta. A Milano arriva per prendere il ruolo di alternativa a Diaz sulla trequarti, ma Pioli potrà farlo svariare in diverse posizioni.