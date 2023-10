Ex Milan, Allegri spiega: «Ecco cosa stanno vivendo molti ragazzi post Covid»

L’ex Milan Massimiliano Allegri, attuale tecnico della Juve, ha parlato dell’esperienza dei ragazzi post Covid: le sue dichiarazioni

Allegri, ex Milan, intervenuto da remoto per la presentazione del progetto Foce sullo sport come prevenzione nelle patologie oncologiche e cardiovascolari, ha raccontato cosa fa la Juventus in questo senso.

LE PAROLE – «Nel settore giovanile e in prima squadra abbiamo professionisti che lavorano sull’aspetto mentale. Ci sono ragazzi, anche di 14 anni, che hanno avuto una forte depressione nel posto Covid e bisogna lavorarci assolutamente. Le problematiche mentali, rispetto a prima del Covid, sono ben più serie e noi, come Juventus, ci stiamo lavorando».