Marocchi ammonisce il Milan: «Doveva lottare per lo scudetto, ora invece…». La sua analisi negli studi di Sky

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Giancarlo Marocchi ha parlato anche del Milan. Di seguito le sue parole sui rossoneri.

MAROCCHI – «Prima di straperdere nel derby il Milan era insieme all’Inter la squadra che doveva lottare per lo scudetto. Poi ha passato un periodo in cui sembrava si fosse ripresa ma il Milan è una squadra che prende gol da fallo laterale e non è una bella cosa»