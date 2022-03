Marani: «Ieri il Milan ha fatto una gara di grande maturità»

Matteo Marani, presente negli studi di Sky Sport ha detto la sua sulla vittoria del Milan contro il Cagliari. Le parole

Giancarlo Padovan, presente negli studi di Sky Sport ha detto la sua sulla vittoria del Milan e l’episodio degli insulti a Maignan:

«Il Milan sta molto bene dal punto di vista mentale, di convinzione. Sta arrivando, sta trovando fiducia, terza vittoria per 1-0, ieri vittoria molto importante, molto pesante. Ieri ha fatto una partita di grande maturità di grande consapevolezza con un Cagliari organizzato bene il Milan in questo momento è una squadra che si permette di andare fuori prima in classifica sia per il campionato che per le vittorie in trasferta, è una squadra che vince con grande facilità anche fuori, questo significa che sta molto bene anche dal punto di vista mentale. Sta tornando il miglior Bennacer, è una squadra che gira. Noi spesso parliamo di alternative il Milan ad un certo punto si è trovato con Tomori e Kalulu in difesa, non c’era Kjaer eppure Pioli ha tirato fuori la quadra, questi tre 1-0 portano la loro firma, sono difensori insuperabili in questo momento, dimostrazione che qualche volta le alternative si possono anche costruire»