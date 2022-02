Marani: «Ecco che ha il Milan più di Inter e Napoli»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Matteo Marani, intervenuto a SkySport24, ha parlato del Milan e della corsa scudetto. Ecco le sue parole:

«L’anno scorso ti avrei detto che l’anno scorso il Milan non avrebbe potuto fare a meno di Ibrahimovic, di Kessiè, di Donnarumma, di Kjaer, invece quest’anno è lì nonsostante tutto

Il Milan non è la iù forte dal punto di vista tecnico ma dal punto di visto dello spirito, certo a Salerno è stato uno spreco, ma è li e la sua forza sta in questo»