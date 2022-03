Mancini su Tonali: «È migliorato molto ma ha ancora bisogno di tempo»

Mancini ha parlato in conferenza stampa al termine di Turchia Italia. Ecco cosa ha detto il CT della Nazionale su Tonali

«Anche per Tonali non è semplice perché non ha fatto tante gare con noi, al Milan gioca in modo un po’ diverso e anche lui deve migliorare molto. Ha avuto un po’ di difficoltà all’inizio, poi ha trovato la posizione ed è migliorato. Ha bisogno di tempo»