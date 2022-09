Maldini: «La differenza economica con il calcio inglese è quasi insostenibile». Le parole direttore dell’area tecnica rossonera

Paolo Maldini ha parlato delle differenze economiche tra il Milan e i club inglesi. Ecco le parole del direttore dell’area tecnica rossonera al Festival dello Sport:

«Non c’è nessuna promessa, la promessa te la posso fare io: quella di non andare oltre i propri limiti economici. Tutto questo passa attraverso una ristrutturazione di tutto il calcio italiano in generale, la differenza con il calcio inglese è quasi insostenibile: la differenza di budget ci mette in difficoltà. Noi abbiamo altre armi, come storia e più idee. Il limite sicuro dei prossimi anni è quello dei ricavi/investimenti, non andremo oltre le nostre possibilità».