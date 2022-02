ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Maignan, parla Donnarumma: «Lo seguo con attenzione, devo fargli i complimenti». Il portiere del PSG colpito dal francese

Gigio Donnaruma parla così di Mike Maignan nell’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport.

MAIGNAN – «Lo seguo con attenzione e finora mi ha fatto una bella impressione. Gli faccio i complimenti per quello che sta facendo e per come sta aiutando il Milan. Sono contento per lui e per la grandissima stagione che stanno facendo tutti i ragazzi».