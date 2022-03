Maignan: «Esordio in Nazionale? Ho provato tante emozioni»

Mike Maignan, ha parlato dopo la vittoria della Francia in amichevole contro il Sudafrica. Ecco le sue parole

Mike Maignan, ha parlato dopo la vittoria della Francia in amichevole contro il Sudafrica. Per lui si trattava dell’esordio in Nazionale. Ecco le sue parole riportate da Sky Sport:

«Ho provato tante emozioni perchè fra l’altro giocavo in casa, a Lille dove ho vissuto anni belli e in più giocare con la Nazionale francese è sempre speciale. E’ stata una bella serata, un momento piacevole che porterò con me, come anche la vittoria e il mio esordio da titolar in Nazionale»