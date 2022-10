Lodetti «Pioli dice che Milan-Juve vale più di tre punti? Ha ragione»

Giovanni Lodetti, storico ex calciatore del Milan, ha parlato della sfida fra i rossoneri e la Juve: le sue parole

Intervistato da City4You, Giovanni Lodetti ha parlato così di Milan-Juve:

«Pioli ha detto che questa partita vale più di 3 punti? Sono abbastanza d’accordo con il mister, la Juventus è una squadra sempre preparata per raggiungere i primi posti della classifica. Quindi, quella di oggi è una partita molto importante. Noi dobbiamo dimostrare, invece, di essere capaci di riprenderci immediatamente e di essere effettivamente una squadra buona, che può competere ad alti livelli, anche se nessuno, forse, si aspettava dall’inizio di vedere una squadra ai primi posti della classifica. Se ci sia una partita tra Milan e Juventus, con me in campo, che ricordo particolarmente? Uno Juventus-Milan. Andammo là e non eravamo competitivi come loro, invece, vincemmo due a uno. Non ricordo l’anno, sinceramente. Un pronostico? Se guardo la classifica e il modo di giocare in questo momento delle due squadre, visto che la Juventus è leggermente in ritardo, dico che è favorito il Milan, ma non vorrei portare sfortuna».