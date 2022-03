Lloris: «Giroud? Merita il ritorno in Nazionale, sta facendo bene al Milan»

Il portiere dei Bleus, in conferenza in vista dell’amichevole tra Francia e Costa d’Avorio, dice la sua sul ritorno di Giroud in Nazionale

«Merita il ritorno im Nazionale, sta facendo molto bene con il Milan e si stanno avvicinando allo scudetto. Ha segnato dei gol importanti. Senza scendere troppo nei dettagli ha parlato con il ct e quella conversazione è giusto che rimanga tra loro. È un tipo intelligente, uno che sa adattarsi. La situazione odierna non è la stessa del periodo degli Europei. Questo è un ambiente nuovo per lui, penso sia pronto a tutto pur di far parte di questa nuova avventura»