Leao pronto a riprendersi il Milan: c’è solo più un dubbio da sciogliere riguardo all’attaccante portoghese

Rafael Leao è pronto a riprendersi il Milan. Dopo aver saltato la trasferta di Bergamo per evitare di forzare il recupero definitivo e incappare in ricadute, il portoghese è pronto a ritornare in campo.

Lo farà mercoledì sera a Newcastle in una sfida decisiva per le sorti del Diavolo. L’unico dubbio da sciogliere riguarda la sua autonomia in campo dopo uno stop del genere.