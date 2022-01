Leao: «Juventus? Abbiamo un vantaggio, dobbiamo sfruttarlo»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Rafa Leao ha rilasciato una lunga intervista a la Gazzetta dello Sport. Ecco le parole dell’attaccante del Milan sulle sfide a Inter e Juve

JUVENTUS E INTER – «Due gare importantissime ma non decisive, è lunga. Con la Juve sarà difficile, è una grande squadra tornata a fare punti. Dobbiamo sfruttare il vantaggio di giocare in casa, i nostri tifosi ci caricano anche se saranno in cinquemila. Abbiamo bisogno di riprendere a vincere, siamo pronti, sappiamo che valiamo».

COME SI STA PREPARANDO – «Cerco di capire come posso far male a chi avrò di fronte in base alle loro caratteristiche. Ma mi lascerò guidare anche dall’istinto: io dribblo, lo faccio da quando ero piccolo, mi riesce naturale».

