Le ultime su Nico Gonzalez in vista di Milan Fiorentina: si allena ma non dovrebbe essere convocato. I dettagli

Come riportato da Radio Bruno, Nico Gonzalez ha svolto questa mattina l’allenamento al Centro Sportivo Davide Astori, ma non dovrebbe figurare nell’elenco dei convocati per la gara di domenica a San Siro contro il Milan

Anche Sottil, che ha svolto lavoro personalizzato, salterà la sfida di domenica.